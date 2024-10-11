Субсидия на отопительный период: к какой дате нужно успеть подать документы

Украинцы должны успеть подать заявления на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) до 30 ноября этого года. Это позволит получать субсидии с начала отопительного сезона.

Для того чтобы субсидию на оплату ЖКУ назначили с начала отопительного сезона, 1 октября, украинцы должны успеть подать соответствующие заявления до конца ноября. В то же время, если кто-то по личным причинам не успел это сделать, то их можно подавать и с 1 декабря, однако тогда субсидию назначат уже с того месяца, в котором состоялось обращение.

Дарья Марчак отмечает, что в этом году в Украине не планируется изменять правила подачи заявления на оформление субсидии. Она напомнила, что последние большие изменения были введены весной 2023 года. Тогда упростили процесс подачи заявлений и отменили декларации – сейчас нужно указать всех членов домохозяйства. Кроме того, идти в центр предоставления административных услуг или Пенсионный фонд тоже не обязательно – подать заявление можно онлайн.

Она также напомнила, что жилищная субсидия предоставляется для оплаты жилищно-коммунальных услуг наиболее уязвимым категориям населения, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на их бюджет. Однако, если семья, получая субсидию, не платит коммунальные услуги и накапливает долги, выплаты могут быть приостановлены.