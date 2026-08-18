Субсидия для людей с инвалидностью: кто имеет право и как получить помощь

Люди с инвалидностью могут получать жилищную субсидию для оплаты коммунальных услуг, если доходы их домохозяйства не позволяют самостоятельно оплачивать расходы на жилье и коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Влияет ли инвалидность на право получить субсидию? Наличие инвалидности само по себе не является основанием для автоматического назначения жилищной субсидии. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд учитывает доходы и имущественное состояние домохозяйства. В то же время, пенсия и отдельные виды государственной помощи людям с инвалидностью учитываются при расчете субсидии.

Наличие инвалидности само по себе не является основанием для автоматического назначения жилищной субсидии. При рассмотрении заявления Пенсионный фонд учитывает доходы и имущественное состояние домохозяйства. В то же время, пенсия и отдельные виды государственной помощи людям с инвалидностью учитываются при расчете субсидии. Льгота или субсидия: что выбрать? Человек может иметь право как на льготу, так и на жилищную субсидию, но одновременно получать оба вида пособия на одни и те же расходы нельзя. В этом случае предоставляется один из видов поддержки.

Человек может иметь право как на льготу, так и на жилищную субсидию, но одновременно получать оба вида пособия на одни и те же расходы нельзя. В этом случае предоставляется один из видов поддержки. От чего зависит сумма субсидии? Размер жилищной субсидии рассчитывают индивидуально. В частности, учитывают доходы членов домохозяйства, количество людей в нем и стоимость коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов.

Дают ли субсидию людям с инвалидностью?

Да. Человек с инвалидностью может оформить жилищную субсидию на общих основаниях. Пенсионный фонд Украины отмечает, что субсидия зависит прежде всего от материального и имущественного положения домохозяйства, а не от наличия или отсутствия инвалидности.

При этом при расчете субсидии учитываются доходы членов домохозяйства. В частности, ПФУ отдельно разъясняет, какие выплаты и доходы учитываются при назначении субсидии людям с инвалидностью.

Какие выплаты людям с инвалидностью учитывают?

При расчете субсидии могут учитываться, в частности, пенсия, государственная социальная помощь людям с инвалидностью, помощь людям, не имеющим права на пенсию, а также отдельные выплаты, связанные с уходом за человеком с инвалидностью.

То есть получение пенсии или государственной социальной помощи через инвалидность само по себе не лишает человека права на субсидию. В то же время, эти выплаты могут влиять на ее размер, поскольку учитываются при определении дохода домохозяйства.

От чего зависит размер субсидии?

Сумма помощи ПФУ рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитываются доходы его членов, количество людей в составе домохозяйства, перечень коммунальных услуг и их стоимость.

Субсидия фактически покрывает разницу между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм и суммой, которую должно оплачивать домохозяйство самостоятельно.

Субсидия или льгота: что могут получать люди с инвалидностью?

Важно не путать эти два вида государственной поддержки. Жилищная субсидия зависит от доходов и имущественного положения домохозяйства, тогда как льгота предоставляется определенным категориям граждан в соответствии с законодательством.

К примеру, отдельные льготы на оплату коммунальных услуг предусмотрены для людей с инвалидностью в результате войны. В 2026 г. для этой категории льгота предоставляется без учета доходов.

Если человек одновременно имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, одновременно получать оба вида пособия на одни и те же расходы нельзя - нужно выбирается один из них.

Как оформить субсидию?

Обратиться за назначением жилищной субсидии может один из зарегистрированных в жилом помещении лиц. В стандартной ситуации основными документами являются заявление и декларация.

Подать документы можно, в частности через сервисные центры Пенсионного фонда или в электронной форме.

Важно учитывать сроки обращения. Если подать заявление в течение двух месяцев от начала отопительного или неотапливаемого сезона, субсидию могут назначить с начала соответствующего сезона, но не ранее возникновения права на нее. С 1 июля 2026 г. при обращении за субсидией ее назначают с месяца обращения, если не действует правило о назначении с начала сезона.