Субсидія на дві квартири: чи можна отримувати допомогу за різними адресами

Українці, які мають у власності дві квартири, можуть зіткнутися з питанням: чи дозволено оформити житлову субсидію на обидва помешкання або отримувати державну допомогу за однією адресою, якщо фактично проживають за іншою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Загальне правило таке: якщо заявник або член його домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення, субсидію не призначають. Це стосується як квартир, так і приватних будинків.
Важливо, що Пенсійний фонд перевіряє не лише нерухомість безпосередньо заявника, а й майно членів його домогосподарства та членів їхніх сімей. Тому ситуація, коли одна квартира оформлена на чоловіка, а інша - на дружину, не обов'язково дозволить отримувати допомогу за обома адресами.
Отже, оформити дві субсидії на два помешкання лише тому, що вони розташовані за різними адресами, не можна. Водночас законодавство передбачає винятки, за яких наявність кількох об'єктів нерухомості не позбавляє права на державну допомогу.
У пункті 14 Положення №848 визначено випадки, коли правило про володіння кількома житловими приміщеннями не застосовується.
Зокрема, субсидію можуть призначити, якщо:
Таким чином, сама наявність двох записів про право власності в реєстрі ще не означає автоматичної відмови. Важливо враховувати походження нерухомості, її розташування та правовий статус.
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