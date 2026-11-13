Субсидия на две квартиры: можно ли получать пособие по разным адресам

Украинцы, имеющие в собственности две квартиры, могут столкнуться с вопросом: разрешено ли оформить жилищную субсидию на оба помещения или получать государственную помощь по одному адресу, если фактически проживают по другому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Общее правило звучит так: если заявитель или член его домохозяйства имеет в собственности более одного жилого помещения, субсидию не назначают. Это касается как квартир, так и частных домов.
Важно, что Пенсионный фонд не только проверяет недвижимость непосредственно заявителя, но и имущество членов его домохозяйства и членов их семей. Поэтому ситуация, когда одна квартира оформлена на мужа, а другая - на жену, не обязательно позволит получать пособие по обоим адресам.
Следовательно, оформить две субсидии на два помещения только потому, что они расположены по разным адресам, нельзя. В то же время, законодательство предусматривает исключения, при которых наличие нескольких объектов недвижимости не лишает права на государственную помощь.
В пункте 14 Положения №848 определены случаи, когда правило о владении несколькими жилыми помещениями не применяется.
В частности, субсидию могут назначить, если:
Таким образом, само наличие двух записей о праве собственности в реестре еще не означает автоматического отказа. Важно учитывать происхождение недвижимости, ее расположение и правовой статус.
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