Субсидія на дві квартири: чи можна отримувати допомогу за різними адресами

Українці, які мають у власності дві квартири, можуть зіткнутися з питанням: чи дозволено оформити житлову субсидію на обидва помешкання або отримувати державну допомогу за однією адресою, якщо фактично проживають за іншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Загальне правило таке: якщо заявник або член його домогосподарства має у власності більше ніж одне житлове приміщення, субсидію не призначають. Це стосується як квартир, так і приватних будинків.

Важливо, що Пенсійний фонд перевіряє не лише нерухомість безпосередньо заявника, а й майно членів його домогосподарства та членів їхніх сімей. Тому ситуація, коли одна квартира оформлена на чоловіка, а інша - на дружину, не обов'язково дозволить отримувати допомогу за обома адресами.

Отже, оформити дві субсидії на два помешкання лише тому, що вони розташовані за різними адресами, не можна. Водночас законодавство передбачає винятки, за яких наявність кількох об'єктів нерухомості не позбавляє права на державну допомогу.

Коли наявність двох квартир не завадить отримати субсидію

У пункті 14 Положення №848 визначено випадки, коли правило про володіння кількома житловими приміщеннями не застосовується.

Зокрема, субсидію можуть призначити, якщо:

одне або кілька помешкань перебувають у спільній сумісній або частковій власності;

додаткове житло людина отримала у спадщину, за умови, що жодне з помешкань не здається в оренду. Ця пільга стосується осіб, визначених частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

нерухомість розташована в сільській місцевості або на територіях, для яких передбачені відповідні законодавчі винятки, зокрема на тимчасово окупованих територіях;

житло знищене або непридатне для проживання внаслідок бойових дій, терактів, диверсій чи з інших причин, якщо це підтверджено належними відомостями або документами.

Таким чином, сама наявність двох записів про право власності в реєстрі ще не означає автоматичної відмови. Важливо враховувати походження нерухомості, її розташування та правовий статус.