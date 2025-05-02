Субсидія з 1 травня: чому її можуть не нарахувати автоматично та куди звертатися

Пенсійний фонд України розпочав перегляд права на житлові субсидії на новий період - до 30 квітня 2026 року. Це відбувається щороку після завершення опалювального сезону у квітні.

Кому продовжать автоматично

Субсидію автоматично призначать тим, хто:

отримував її в попередньому періоді;

не має заборгованості за житлово-комунальні послуги;

не змінював майновий стан або склад домогосподарства.

У таких випадках звертатися повторно не потрібно - усі розрахунки здійснять на основі даних, наявних у Пенсійному фонді.

Хто має подати нову заяву

Деяким категоріям громадян потрібно звернутися особисто й подати нову заяву та декларацію про доходи:

якщо в домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

якщо особа проживає в орендованому житлі;

якщо фактична кількість мешканців менша, ніж зареєстрована;

якщо субсидія потрібна на скраплений газ, тверде або рідке пічне паливо.

Зміни у складі родини або майновому стані слід обов’язково повідомити протягом 30 днів.

Як враховують доходи

Для призначення субсидії з травня враховуються:

середньомісячні доходи за III–IV квартали 2024 року;

пенсія - у розмірі, нарахованому за березень 2025 року.

Як подати документи

Подати заяву на субсидію можна:

особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою - на адресу відповідного органу ПФУ;

онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок або сайт "Дія", орган місцевого самоврядування або ЦНАП.

У ПФУ нагадують, що порядок призначення житлових субсидій регулюється постановою Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 року. Перевірити статус субсидії або подати заяву можна онлайн на сайті: portal.pfu.gov.ua.