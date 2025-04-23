Отримати субсидії та пільги стане складніше: буде потрібна "універсальна заява"

Експерименти зі спрощення заяв на субсидії та пільги на комуналку виявили проблеми. В уряді хочуть повернутися до розширених заяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду, розміщений для обговорення на сайті ФПУ .

Як зазначається в документі, експериментальний проєкт спрощення надання субсидії завершується 07.07.2025, а експериментальний проєкт спрощення пільг завершується 06.02.2026. Вони показали свою ефективність, водночас потребують деякого вдосконалення.

Пропонується закріпити подання універсальної заяви на субсидію. На відміну від спрощеної заяви за експериментальним проєктом заявники повинні будуть заповнювати відомості про виконавців послуг та особові рахунки отримувачів послуг.

Також пропонується можливість подання для ветеранів війни заяви про взяття на облік надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка також наповнюється відомостями про виконавців послуг та особові рахунки отримувачів послуг, які надаються безпосередньо заявниками.

Крім того, пропонується достроково закінчити експериментальний проєкт спрощення обліку і надання пільг.

За даними авторів проєкту, такі доопрацьовані форми заяв відомостями про надавачів послуг все ж містять набагато менше інформації, ніж загальні форми звернення.

У Мінсоцполітики очікують, що після їх впровадження і дослідження використання населенням через певний проміжок часу можна буде взагалі буде відмовитися від розширених форм звернення, які складні та громіздкі за наповненням, однак поки необхідні в період удосконалення і пошуку оптимальної версії універсальної заяви.

Проблеми в експерименті

Як зазначили в Мінсоцполітики, в експериментальних проєктах був задіяний автоматичний збір інформації в державних реєстрах та її перевірки шляхом інформаційних обмінів, для мінімізації кількості відомостей, що подаються заявниками.

Однак під час реалізації експериментів були виявлені певні недосконалості та складнощі, зокрема, при взаємодії з надавачами житлово-комунальних послуг та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

Експериментальними проєктами було передбачено надання виконавцями послуг, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків / житловобудівельними кооперативами інформації про перелік житлово-комунальних послуг, встановлену та/або змінену ціну і тарифи/внески на них, адреси обслуговування, ціну на послугу, розмір внесків/платежів на послуги, що технічно реалізовано шляхом подання цієї інформації в електронній формі через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

"Разом з тим, досі залишаються непоодинокими випадки ненадання або несвоєчасне надання всього пулу інформації, необхідної для виявлення послуг, яким користується конкретне домогосподарство та прийняття відповідного рішення і розрахунку виплат органам Пенсійного фонду України", - йдеться в документі.