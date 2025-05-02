Субсидия с 1 мая: почему ее могут не начислить автоматически и куда обращаться

С 1 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически пересматривает субсидии. Часть украинцев сможет получить без повторного обращения, а некоторым придется подать заявление.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Пенсионный фонд Украины начал пересмотр права на жилищные субсидии на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это происходит ежегодно после завершения отопительного сезона в апреле.
Субсидию автоматически назначат тем, кто:
В таких случаях обращаться повторно не нужно - все расчеты осуществят на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.
Некоторым категориям граждан нужно обратиться лично и подать новое заявление и декларацию о доходах:
Изменения в составе семьи или имущественном состоянии следует обязательно сообщить в течение 30 дней.
Для назначения субсидии с мая учитываются:
Подать заявление на субсидию можно:
В ПФУ напоминают, что порядок назначения жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21.10.1995 года. Проверить статус субсидии или подать заявление можно онлайн на сайте: portal.pfu.gov.ua.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах получения субсидии в летний период 2025 года. Большинство получателей получат ее автоматически, если не изменился состав домохозяйства, имущественное положение и нет долгов. В то же время некоторым категориям нужно подать новое заявление - в частности внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилья и тем, кто оформляет субсидию на твердое топливо или сжиженный газ.
Также мы писали, что правительство планирует усложнить процедуру получения жилищных субсидий и льгот. Вместо упрощенных заявлений, которые действовали в рамках экспериментальных проектов, гражданам придется подавать так называемое "универсальное заявление". Этот документ потребует более подробной информации о поставщиках коммунальных услуг и лицевых счетах получателей.
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