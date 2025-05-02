Субсидия с 1 мая: почему ее могут не начислить автоматически и куда обращаться

Пенсионный фонд Украины начал пересмотр права на жилищные субсидии на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это происходит ежегодно после завершения отопительного сезона в апреле.

Кому продлят автоматически

Субсидию автоматически назначат тем, кто:

получал ее в предыдущем периоде;

не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

не менял имущественное положение или состав домохозяйства.

В таких случаях обращаться повторно не нужно - все расчеты осуществят на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.

Кто должен подать новое заявление

Некоторым категориям граждан нужно обратиться лично и подать новое заявление и декларацию о доходах:

если в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

если лицо проживает в арендованном жилье;

если фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированное;

если субсидия нужна на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

Изменения в составе семьи или имущественном состоянии следует обязательно сообщить в течение 30 дней.

Как учитывают доходы

Для назначения субсидии с мая учитываются:

среднемесячные доходы за III-IV кварталы 2024 года;

пенсия - в размере, начисленном за март 2025 года.

Как подать документы

Подать заявление на субсидию можно:

лично - в сервисном центре Пенсионного фонда;

по почте - в адрес соответствующего органа ПФУ;

онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение или сайт "Дія", орган местного самоуправления или ЦПАУ.

В ПФУ напоминают, что порядок назначения жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21.10.1995 года. Проверить статус субсидии или подать заявление можно онлайн на сайте: portal.pfu.gov.ua.