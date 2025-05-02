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Субсидия с 1 мая: почему ее могут не начислить автоматически и куда обращаться

Фото: Субсидия на коммунальные услуги в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически пересматривает субсидии. Часть украинцев сможет получить без повторного обращения, а некоторым придется подать заявление.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Пенсионный фонд Украины начал пересмотр права на жилищные субсидии на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это происходит ежегодно после завершения отопительного сезона в апреле.

Кому продлят автоматически

Субсидию автоматически назначат тем, кто:

  • получал ее в предыдущем периоде;
  • не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
  • не менял имущественное положение или состав домохозяйства.

В таких случаях обращаться повторно не нужно - все расчеты осуществят на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.

Кто должен подать новое заявление

Некоторым категориям граждан нужно обратиться лично и подать новое заявление и декларацию о доходах:

  • если в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • если лицо проживает в арендованном жилье;
  • если фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированное;
  • если субсидия нужна на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.

Изменения в составе семьи или имущественном состоянии следует обязательно сообщить в течение 30 дней.

Как учитывают доходы

Для назначения субсидии с мая учитываются:

  • среднемесячные доходы за III-IV кварталы 2024 года;
  • пенсия - в размере, начисленном за март 2025 года.

Как подать документы

Подать заявление на субсидию можно:

  • лично - в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • по почте - в адрес соответствующего органа ПФУ;
  • онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение или сайт "Дія", орган местного самоуправления или ЦПАУ.

В ПФУ напоминают, что порядок назначения жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21.10.1995 года. Проверить статус субсидии или подать заявление можно онлайн на сайте: portal.pfu.gov.ua.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах получения субсидии в летний период 2025 года. Большинство получателей получат ее автоматически, если не изменился состав домохозяйства, имущественное положение и нет долгов. В то же время некоторым категориям нужно подать новое заявление - в частности внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилья и тем, кто оформляет субсидию на твердое топливо или сжиженный газ.

Также мы писали, что правительство планирует усложнить процедуру получения жилищных субсидий и льгот. Вместо упрощенных заявлений, которые действовали в рамках экспериментальных проектов, гражданам придется подавать так называемое "универсальное заявление". Этот документ потребует более подробной информации о поставщиках коммунальных услуг и лицевых счетах получателей.

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