Субсидия с 1 мая: почему ее могут не начислить автоматически и куда обращаться
С 1 мая Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически пересматривает субсидии. Часть украинцев сможет получить без повторного обращения, а некоторым придется подать заявление.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.
Пенсионный фонд Украины начал пересмотр права на жилищные субсидии на новый период - до 30 апреля 2026 года. Это происходит ежегодно после завершения отопительного сезона в апреле.
Кому продлят автоматически
Субсидию автоматически назначат тем, кто:
- получал ее в предыдущем периоде;
- не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги;
- не менял имущественное положение или состав домохозяйства.
В таких случаях обращаться повторно не нужно - все расчеты осуществят на основе данных, имеющихся в Пенсионном фонде.
Кто должен подать новое заявление
Некоторым категориям граждан нужно обратиться лично и подать новое заявление и декларацию о доходах:
- если в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- если лицо проживает в арендованном жилье;
- если фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированное;
- если субсидия нужна на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо.
Изменения в составе семьи или имущественном состоянии следует обязательно сообщить в течение 30 дней.
Как учитывают доходы
Для назначения субсидии с мая учитываются:
- среднемесячные доходы за III-IV кварталы 2024 года;
- пенсия - в размере, начисленном за март 2025 года.
Как подать документы
Подать заявление на субсидию можно:
- лично - в сервисном центре Пенсионного фонда;
- по почте - в адрес соответствующего органа ПФУ;
- онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ, приложение или сайт "Дія", орган местного самоуправления или ЦПАУ.
В ПФУ напоминают, что порядок назначения жилищных субсидий регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №848 от 21.10.1995 года. Проверить статус субсидии или подать заявление можно онлайн на сайте: portal.pfu.gov.ua.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах получения субсидии в летний период 2025 года. Большинство получателей получат ее автоматически, если не изменился состав домохозяйства, имущественное положение и нет долгов. В то же время некоторым категориям нужно подать новое заявление - в частности внутренне перемещенным лицам, арендаторам жилья и тем, кто оформляет субсидию на твердое топливо или сжиженный газ.
Также мы писали, что правительство планирует усложнить процедуру получения жилищных субсидий и льгот. Вместо упрощенных заявлений, которые действовали в рамках экспериментальных проектов, гражданам придется подавать так называемое "универсальное заявление". Этот документ потребует более подробной информации о поставщиках коммунальных услуг и лицевых счетах получателей.
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