Субсидии переназначат автоматически для 2,5 млн украинцев, остальные будут подавать декларацию

Кабинет министров во время заседания 19 мая решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Будут подавать декларации примерно 460 тысяч.
О содержании постановления рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.
"Этим решением мы предлагаем сделать автоматическое переназначение субсидий тем домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, по которым жилищная субсидия не назначается. Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам будет проведено в автоматическом режиме органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации", - сказала она.
По ее словам, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в сезоне 2020-2021 годов, "будет проводиться без обращения граждан".
В то же время Лазебная сообщила, что автоматически не будут переназначаться субсидий в случае, если:
"То есть этим людям нужно подать заявления о назначении субсидий", - сказала она.
Лазебная заявила, что в результате более 2,5 млн домохозяйств субсидия на следующий период будет назначаться автоматически, без личного обращения. "И только для 15% домохозяйств необходимо будет подать документы для ее получения", - добавила она.
Напомним, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Постановлением правительства от 14 апреля также было предусмотрено, что до начала нового отопительного сезона все получатели субсидий должны были подать новые заявления и декларации.