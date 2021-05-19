Субсидии переназначат автоматически для 2,5 млн украинцев, остальные будут подавать декларацию

"Этим решением мы предлагаем сделать автоматическое переназначение субсидий тем домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, по которым жилищная субсидия не назначается. Решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам будет проведено в автоматическом режиме органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации", - сказала она.

По ее словам, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в сезоне 2020-2021 годов, "будет проводиться без обращения граждан".

В то же время Лазебная сообщила, что автоматически не будут переназначаться субсидий в случае, если:

домохозяйства получали субсидии в безналичной форме;

субсидия назначена по фактическому месту жительства;

субсидия была назначена без учета лиц из числа зарегистрированных, не проживающих по месту регистрации.

"То есть этим людям нужно подать заявления о назначении субсидий", - сказала она.

Лазебная заявила, что в результате более 2,5 млн домохозяйств субсидия на следующий период будет назначаться автоматически, без личного обращения. "И только для 15% домохозяйств необходимо будет подать документы для ее получения", - добавила она.