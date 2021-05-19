Субсидії перепризначать автоматично для 2,5 млн українців, решта подаватимуть декларацію

"Цим рішенням ми пропонуємо зробити автоматичне перепризначення субсидій тим домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається. Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам буде здійснено в автоматичному режимі органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації", - сказала вона.

За її словами, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в сезоні 2020-2021 років, "буде проводитися без звернення громадян".

Водночас Лазебна повідомила, що автоматично не будуть перепризначатися субсидій у разі, якщо :

домогосподарства отримували субсидії у безготівковій формі;

субсидія призначена за фактичним місцем проживання;

субсидія була призначена без урахування осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

"Тобто цим людям потрібно подати заяви про призначення субсидій", - сказала вона.

Лазебна заявила, що у результаті понад 2,5 млн домогосподарств субсидія на наступний період буде призначатися автоматично, без особистого звернення. "І тільки для 15% домогосподарств необхідно буде подати документи для її отримання", - додала вона.