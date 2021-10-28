Субсидии и пенсии можно будет оформить через "Дию": когда заработают услуги

Через портал государственных услуг и приложение "Дия" можно будет оформить пенсии и субсидии. Услуги станут доступными уже в ноябре.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

По его словам, новые услуги анонсируют на Diia Summit в конце ноября.

"Самое интересное, для людей - субсидия. Все давно ждали, когда появится возможность оформить субсидию через "Дия", это очень чувствительная и важная тема - 1,4 млн человек ежегодно подают документы на субсидию. И сейчас наконец Министерство социальной политики готово полностью к внедрению электронных услуг. Поэтому в ноябре презентуем субсидию и другие социальные услуги", - отметил Баник.

Он также добавил, что том же саммите анонсируют возможность оформления пенсий и ряд других услуг социального страхования.