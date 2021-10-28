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Субсидії та пенсії можна буде оформити через "Дію": коли запрацюють послуги

Автор: Владислав Красінський

Через портал державних послуг та додаток "Дія" можна буде оформити пенсії та субсидії. Послуги стануть доступними вже в листопаді.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник.

За його словами, нові послуги анонсують на Diia Summit наприкінці листопада.

"Найцікавіше, для людей - субсидія. Всі давно чекали, коли з'явиться можливість оформити субсидію через "Дія", це дуже чутлива і важлива тема - 1,4 млн осіб щорічно подають документи на субсидію. І зараз нарешті Міністерство соціальної політики готове повністю до впровадження електронних послуг. Тому в листопаді презентуємо субсидію та інші соціальні послуги", - зазначив Банік.

Він також додав, що тому ж саміті анонсують можливість оформлення пенсій і ряд інших послуг соціального страхування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсіонери з окупованого Донбасу зможуть віддалено пройти ідентифікацію за допомогою "Діі".

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ПенсіїСубсидії в УкраїніДія