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Пенсионеры из ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию: как это будет работать                  

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Киев, Среда 22 сентября 2021 15:14
Пенсионеры из ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию: как это будет работать                   Фото: пенсионеры с оккупированного Донбасса смогут удаленно проходить идентификацию (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Илона Свиридова

Украинское правительство запускает удаленную идентификацию для пенсионеров с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Это позволит им получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях "Ощадбанка" на подконтрольной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания Кабмина.

В пояснительной записке говорится, что на сегодня карантинные меры предусматривают ограничения на передвижение граждан и посещение отделения банков. А Министерством цифровой трансформации разработало механизм удаленной квалифицированной электронной подписи "Дия. Подпись" ("Дия ID").

Документом вносятся изменениям, согласно которым получатель пенсии с оккупированных территорий сможет проходить идентификации путем авторизации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

Эта авторизация должна проходить с помощью "Дия. Подпись" ("Дия ID"), сгенерированного в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дия").

Таким образом, такая авторизация будет приравнена к физической идентификации пенсионера.

Отметим, согласно действующему порядку, пенсионеры из ОРДЛО должны были раз в два месяца выезжать на подконтрольную Украине территорию и периодически проходить идентификацию в банке. Иначе выплаты пенсий приостанавливались. На время карантина требование об идентификации не применяется.

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