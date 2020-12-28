Субсидии в 2021 году: новые правила и условия подачи документов

Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявления можно подать по почте, онлайн или в местных громадах

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам. Управления соцзащиты прекратят личный прием граждан с 1 января 2021 года.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Куда подавать документы

Как отметила Лазебная, заявление можно будет подать в местной громаде, по почте, или онлайн на официальном сайте или в приложении "Дія". Управления соцзащиты прекратили лично принимать граждан. "Это связано с реформой децентрализации. В громадах есть социальные подразделения, которые должны принимать заявления от людей. Это касается 67 видов пособий. В частности, и по субсидиям", - сообщила Лазебная.

В то же время, для тех трех миллионов человек, которые уже есть в программе, ничего не меняется. "Мы автоматически полностью переназначили около трем миллионам домохозяйств субсидии", - сказала она.

Расширение круга получателей субсидий

По словам Лазебной, правительство в этом году трижды пересматривало программу получения субсидий. "Последнее решение, которое приняли в декабре, касается людей, получающих пособие по частичной безработице. Ибо есть условие - три месяца нужно платить единый социальный взнос", - сообщила министр.

Получить помощь можно и в том случае, если в семье кто-то ухаживает за лицом с инвалидностью. Легче это сделать будет и тем, кто стал безработным. Ведь теперь доходы берутся за последний месяц, а не за полгода, как было раньше.

Лазебная сообщила, те граждане, которые раньше не подпадали под программу, могут подавать документы в любой момент.

Субсидии для граждан, чьи родственники работают за границей

Украинские граждане, родственники которых работают за границей, могут получить субсидии. "Мы не будем обращать внимание эту позицию. Потому что раньше надо было декларировать", - сказала Лазебная.

Напомним, Министерство финансов подготовило Методику проверки жилищных субсидий. Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выплаты жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.