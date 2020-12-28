Субсидії в 2021 році: нові правила та умови подачі документів

Заяви можна подати поштою, онлайн або у місцевих громадах
Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг видаватимуть за новими правилами. Управління соцзахисту припинять особистий прийом громадян з 1 січня 2021 року.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
Як зазначила Лазебна, заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або в додатку "Дія". Управління соцзахисту припинили особисто приймати громадян. "Це пов'язано з реформою децентралізації. У громадах є соціальні підрозділи, які повинні приймати заяви від людей. Це стосується 67 видів допомог. Зокрема, і за субсидіями", - повідомила Лазебна.
Водночас для тих трьох мільйонів людей, які вже є в програмі, нічого не змінюється. "Ми автоматично повністю перепризначили близько трьох мільйонів домогосподарств субсидії", - сказала вона.
За словами Лазебної, уряд в цьому році тричі переглядав програму отримання субсидій. "Останнє рішення, яке прийняли в грудні, стосується людей, які отримують допомогу по частковому безробіттю. Бо є умова - три місяці потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок", - повідомила міністр.
Отримати допомогу можна і в тому випадку, якщо в родині хтось доглядає за особою з інвалідністю. Легше це зробити буде і тим, хто став безробітним. Адже тепер доходи беруться за останній місяць, а не за півроку, як було раніше.
Лазебна повідомила, ті громадяни, які раніше не підпадали під програму, можуть подавати документи в будь-який момент.
Українські громадяни, родичі яких працюють за кордоном, можуть отримати субсидії. "Ми не будемо звертати уваги цю позицію. Бо раніше треба було декларувати", - сказала Лазебна.
Нагадаємо, Міністерство фінансів підготувало Методику перевірки житлових субсидій. Методика визначає загальні принципи перевірки достовірності інформації, визначеної законодавством для призначення, нарахування та/або виплати житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Як повідомляло РБК-Україна, у державному бюджеті на 2021 рік видатки на виплату житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних і передбачені у сумі 36,6 млрд гривень, що на 1,5% менше, ніж у 2020 році.