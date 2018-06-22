В субботу вступит в силу закон, который поощряет граждан к военной службе

Закон позволит повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в высшие военные учебные заведения

В субботу вступит в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы". Документ в пятницу, 22 июня, был опубликован в издании "Голос Украины".

Согласно закону, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В частности, документ вносит изменения в законы Украины: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; "О воинской обязанности и военной службе"; "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

Закон позволит повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что даст возможность участникам АТО и операции Объединенных сил (ООС) поступать на учебу и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов. Также предусматривается повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.

Документ также позволит продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом; уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащих, которые заключили контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Кроме того, документ предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий негодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службы таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал данный закон 20 июня 2018 года.

