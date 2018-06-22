У суботу набуде чинності закон, який заохочує громадян до військової служби

Закон дозволить підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян до вищих військових навчальних закладів

У суботу набуде чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби". Документ у п'ятницю, 22 червня, був опублікований у виданні "Голос України".

Відповідно до закону, він набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Зокрема, документ вносить зміни до законів України: "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; "Про військовий обов'язок і військову службу"; "Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

Закон дозволить підвищити з 23 до 30 років вік прийому громадян у якості курсантів вищих військових навчальних закладів, що дасть можливість учасникам АТО і операції Об'єднаних сил (ООС) вступати на навчання і продовжувати військову службу в якості офіцерів або сержантів. Також передбачається підвищити до 60 років граничний вік перебування у запасі військовозобов'язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність і збільшить мобілізаційний ресурс.

Документ також дозволить продовжувати в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткостроковими контрактом; звільнитися або укласти новий контракт військовослужбовцям, дію контрактів яких примусово продовжено після закінчення його терміну в особливий період, і військовослужбовців, які уклали контракт до закінчення особливого періоду та оголошення демобілізації.

Крім того, документ надає можливості військовослужбовцям, визнаним рішеннями військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров'я до військової служби, продовжувати проходження служби. Бойовий досвід, морально-ділові якості і мотивація до військової служби таких військовослужбовців, незважаючи на їх фізичний стан, можуть бути реалізовані на військових посадах, які не вимагають фізичних навантажень.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав цей закон 20 червня 2018 року.