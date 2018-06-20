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Интервью

Порошенко подписал закон, который поощряет граждан к военной службе

НовостиПолитика    20.06.2018 - 08:57
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

В частности, закон позволит повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в высшие военные учебные заведения

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как отмечается, закон вносит изменения в законы Украины: "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"; "О воинской обязанности и военной службе"; "Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины".

"Согласно принятым изменениям, закон позволит: повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений, что позволит участникам АТО и операции объединенных сил поступать на учебу и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов; повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, что обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс; продолжать в особый период, военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом; уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащих, которые заключили контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации", - говорится в сообщение

Также сообщается, что закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий годными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службы таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.

Напомним, Верховная рада Украины внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО.

Рада начнет рассмотрение проекта о нацбезопасности в среду после блока ратификаций Рада внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО
Теги публикации: Порошенко Петр, Закон, подписание, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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