Стычка под Радой: пострадал один человек

В Киеве участники акции ФОПов начали блокировать вход в Верховную раду и бросать пиротехнику. В результате взрыва петарды пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Сейчас врачи оказывают ей медпомощь.
В ведомстве сообщили, что спасатели ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме. При этом полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и правопорядок, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.
"Полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции", - говорится в сообщении.