UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стычка под Радой: пострадал один человек

Автор: Валерия Полищук

В Киеве участники акции ФОПов начали блокировать вход в Верховную раду и бросать пиротехнику. В результате взрыва петарды пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сейчас врачи оказывают ей медпомощь.

В ведомстве сообщили, что спасатели ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме. При этом полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и правопорядок, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

"Полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции", - говорится в сообщении.

Напомним, участники акции под Радой устроили драку и жги файера.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаКиевФОП