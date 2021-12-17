Стычка под Радой: пострадал один человек

В Киеве участники акции ФОПов начали блокировать вход в Верховную раду и бросать пиротехнику. В результате взрыва петарды пострадала женщина.

Сейчас врачи оказывают ей медпомощь.

В ведомстве сообщили, что спасатели ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме. При этом полиция и Нацгвардия обеспечивают публичную безопасность и правопорядок, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

"Полицейские проводят превентивную работу с участниками мероприятия и призывают митингующих соблюдать заявленный мирный формат проведения акции", - говорится в сообщении.