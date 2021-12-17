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Сутичка під Радою: постраждала одна людина

Автор: Валерія Поліщук

У Києві учасники акції почали блокувати вхід до Верховної ради і кидати піротехніку. В результаті вибуху петарди постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Зараз лікарі надають їй медичну допомогу.

У відомстві повідомили, що рятувальники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу в посиленому режимі. При цьому поліція і Нацгвардія забезпечують публічну безпеку і правопорядок, щоб не допустити порушень громадського порядку.

"Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу і закликають мітингувальників дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, учасники акції під Радою влаштували бійку і пали фаєра.

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