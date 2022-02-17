Стычка на акции ФОПов под Радой: задержали пять человек

Сегодня в Киеве протестуют представители движения SaveФОП. В ходе протеста произошли столкновения, правоохранители задержали 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.
В полиции сообщили, что граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями.
"В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", - говорится в сообщении.
Акция у ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников придерживаться установленных правил поведения и заявленного мирного формата мероприятия.
Напомним, сегодня произошла стычка между митингующими и полицией.
Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.