UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стычка на акции ФОПов под Радой: задержали пять человек

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве протестуют представители движения SaveФОП. В ходе протеста произошли столкновения, правоохранители задержали 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

В полиции сообщили, что граждане заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, а отдельные участники при попытке освободить проезжую часть устроили потасовку с правоохранителями.

"В настоящее время в районное управление полиции доставлены пять мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", - говорится в сообщении.

Акция у ВРУ продолжается. Полицейские призывают участников придерживаться установленных правил поведения и заявленного мирного формата мероприятия.

Напомним, сегодня произошла стычка между митингующими и полицией.

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФОПВерховная рада