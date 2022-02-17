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Акция ФОПов под Радой: произошла стычка между митингующими и полицией

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 11:46
Акция ФОПов под Радой: произошла стычка между митингующими и полицией Фото: протест ФОПов под Радой 17 февраля перерос в столкновения с полицией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 февраля под зданием Верховной рады проходит акция движения "SaveФОП". Во время которой произошли столкновения между участниками и правоохранителями.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, столкновения произошли во время того, как полиция начала оттеснять участников движения от стен Верховной рады. Вместе с тем активисты выкрикивают лозунги и бросают в силовиков транспаранты.

В настоящее время активисты заблокировали ул. Грушевского, правоохранители же пытаются оттеснить митингующих, чтобы открыть движение по этой улице.

Напомним, сегодня утром предприниматели вышли на акцию протеста под здание Верховной рады против использования регистраторов расчетных операций.

Фото: протест ФОПов под Радой 17 февраля перерос в столкновения с полицией (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сначала участники перекрыли движение транспорта на улице Крещатик, однако позже правоохранители их оттеснили от дороги.

Отметим, движение SaveФОП уже два года протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Напомним, в конце прошлого месяца в результате столкновений участников акции SaveФОП возле Верховной рады с правоохранителями пострадали более 20 человек, в том числе и силовики. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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ФОП Верховная рада
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