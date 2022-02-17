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Сутичка на акції ФОПів під Радою: затримали п'ятьох людей

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві протестують представники руху SaveФОП. В ході протесту стались сутички, правоохоронці затримали 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

У поліції повідомили, що громадяни заблокували рух транспорту вулицею Грушевського, а окремі учасники при спробі звільнити проїжджу частину влаштували штовханину із правоохоронцями.

"На даний час до районного управління поліції доставлено п’ятьох чоловіків, які влаштували конфлікт із правоохоронцями та не виконували законні вимоги поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Акція біля ВР триває. Поліцейські закликають учасників дотримуватися встановлених правил поведінки та заявленого мирного формату заходу.

Нагадаємо, сьогодні сталася сутичка між мітингувальниками та поліцією.

Зазначимо, рух SaveФОП уже два роки протестує проти введення касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

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