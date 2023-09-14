Стягують "Смерчі" та "Полонези". У Білорусі проведуть масштабні військові навчання

"Наприкінці вересня очікуються масштабні військові навчання у Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У моніторинговій групі уточнюють, що ще наприкінці серпня про них повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко.

За інформацією "Гаюн", у навчаннях будуть задіяні підрозділи:

6-ї механізованої бригади;

11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії);

120-ї механізованої бригади.

336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

"Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки", - додають у "Гаюні".

При цьому підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади, на озброєнні якої знаходяться РСЗВ "Смерч" і "Полонез", вже почали переміщатися в район проведення навчань.

Для довідки

В-200 "Полонез" - білоруська 301-мм реактивна система залпового вогню (РСЗВ). Система призначена для високоточного ураження відкрито розташованої та прихованої живої сили, неброньованої та броньованої військової техніки, інших об'єктів. Дальність стрілянини спочатку становила до 200 км, у 2017 році за рахунок використання нових ракет було збільшено до 300 км.

Комплекс розроблено на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч" калібру 300 мм.

Нагадаємо, на даний момент у Білорусі продовжуються спільні навчання з Росією, які були нещодавно продовжені до 17 вересня, а ще раніше - до 11-го. Вони вже тривають понад 70 тижнів.