Білорусь знову продовжила спільні з РФ військові навчання
Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 17 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".
"Вихідними для деяких полігонів стали 9 і 10 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише пресслужба.
Навчання на полігонах продовжуються з 11 вересня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 16.09;
- Полигон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 15.09;
- Полигон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 16.09;
- Полигон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 15.09;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 15.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 17.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 17.09;
- Полигон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 16.09;
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 72 тижні", - додає пресслужба.
Роль Білорусі у війні РФ проти України
На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.
Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
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