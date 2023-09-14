RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стягивают "Смерчи" и "Полонезы". В Беларуси проведут масштабные военные учения

Фото: учения в Беларуси со "Смерчами" и "Полонезами" проведут в конце сентября (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны Беларуси планирует провести масштабные военные учения в конце сентября. Ожидается, что в них примут участие реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Полонез", созданный на основе первого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"В конце сентября ожидаются масштабные военные учения в Беларуси", - говорится в сообщении.

В мониторинговой группе уточняют, что еще в конце августа о них сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко. 

По информации "Гаюн", в учениях будут задействованы подразделения:

  • 6-й механизированной бригады;
  • 11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);
  • 19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);
  • 120-й механизированной бригады.
  • 336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

"В настоящее время проходит активная подготовка к предстоящим учениям. Проводятся смотры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники", - добавляют в "Гаюне".

При этом, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады, на вооружении которой находятся РСЗО "Смерч" и "Полонез", уже начали перемещаться в район проведения учений.

Для справки

В-200 "Полонез" - белорусская 301-мм реактивная система залпового огня (РСЗО). Система предназначена для высокоточного поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов. Дальность стрельбы изначально составляла до 200 км, в 2017 году за счет использования новых ракет была увеличена до 300 км. 

Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм.

Напомним, на данный момент в Беларуси продолжаются совместные учения с Россией, которые были недавно продлены до 17 сентября, а еще ранее - до 11-го. Они уже длятся больше 70 недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь