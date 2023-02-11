Створюють загрозу судноплавству. РФ використовує морські надводні дрони, - Залужний

У ході телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі Залужний проінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкорте подякував за їхнє надання.

"Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - повідомив головнокомандувач.

Зазначимо, вчора у соцмережах поширилося відео, на якому росіяни нібито атакували за допомогою морського дрона міст в Одеській області. Проте достовірних підтверджень правдивості ролика не було.

Однак, сьогодні у телефонній розмові з генералом Міллі Залужний підтвердив, що окупанти почали застосовувати морські надводні дрони.