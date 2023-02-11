Создают угрозу судоходству. РФ использует морские надводные дроны, - Залужный

Российские военные начали использовать морские надводные дроны, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.
В ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли Залужный проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и поблагодарил за их предоставление.
"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - сообщил главнокомандующий.
Отметим, вчера в соцсетях распространилось видео, на котором россияне якобы атаковали с помощью морского дрона мост в Одесской области. Однако достоверных подтверждений правдивости ролика не было.
Сегодня в телефонном разговоре с генералом Милли Залужный подтвердил, что оккупанты начали применять морские надводные дроны.
Напомним, оккупанты в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационные бомбы и атаковали Одесскую область с самолетов и берегового комплекса "Бастион".
Вчера над Одесской областью силы ПВО сбили 13 российских ракет.
Также вечером россияне выпустили четыре дрона-камикадзе по Одесской области, однако защитники сбили их. "Шахеды" пытались атаковать энергетические объекты.
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