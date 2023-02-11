Создают угрозу судоходству. РФ использует морские надводные дроны, - Залужный

В ходе телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли Залужный проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки врага, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и поблагодарил за их предоставление.

"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - сообщил главнокомандующий.

Отметим, вчера в соцсетях распространилось видео, на котором россияне якобы атаковали с помощью морского дрона мост в Одесской области. Однако достоверных подтверждений правдивости ролика не было.

Сегодня в телефонном разговоре с генералом Милли Залужный подтвердил, что оккупанты начали применять морские надводные дроны.