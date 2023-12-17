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Створюють клонів ботів відомих організацій. Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв

Україна, Неділя 17 грудня 2023 20:11
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Створюють клонів ботів відомих організацій. Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв Архівне фото: Кіберполіція розповіла про нову схему шахраїв (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники у месенджерах створюють клони ботів та фішингові посилання нібито на ресурси провідних українських організацій, зокрема енергетичних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Кінцевою метою шахраїв є збір конфіденційних даних користувачів задля привласнення їх заощаджень.

"Зловмисники виманюють у громадян авторизаційні дані для входу до облікових записів, а привласнені акаунти використовують для автоматичної розсилки контенту з фішинговими посиланнями усім контактам", - йдеться у заяві.

Окрім того, шахраї можуть розповсюджувати власний контент у спільних чатах і групах. Це може бути реклама фейкових товарів чи послуг за привабливими цінами, надання соціальних виплат від держави тощо.

Поради від кіберполіції

У МВС уточнили, що основна мета аферистів - переконати жертву перейти за посиланням і ввести фінансові дані на підконтрольному фішинговому ресурсі.

Таким чином зловмисники отримують доступ до онлайн-банкінгу та привласнюють заощадження громадян.

Кіберполіція закликає громадян бути пильними та дотримуватися таких порад:

  • налаштуйте двофакторну автентифікацію в усіх соцмережах і месенджерах, де це можливо;
  • перед використанням ботів, завжди звертайте увагу на посилання: відмінність навіть в одну букву означає, що ви потрапили на фейковий ресурс;
  • не розголошуйте стороннім особам коди-підтвердження, що надходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо в застосунки;
  • регулярно переглядайте підключені пристрої та активні сеанси в месенджерах;
  • отримуйте інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, тільки з офіційних джерел;
  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • не повідомляйте конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім.
  • у разі розголошення платіжної інформації - негайно зверніться до банку та заблокуйте картку.

Інші схеми від аферистів

Раніше повідомлялося, що останнім часом в Україні почастішали випадки шахрайства з продажем неіснуючих товарів за зниженими цінами. Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою таких шахраїв.

Також в інтернеті активізувалися шахраї, які пропонують нібито легкий заробіток. Аферисти обіцяють платити гроші за "лайки" в соцмережах, а потім виманюють дані банківських карт.

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