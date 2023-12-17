Создают клонов ботов известных организаций. Киберполиция рассказала о новой схеме мошенников
Правоохранители выяснили, что злоумышленники в мессенджерах создают клоны ботов и фишинговые ссылки якобы на ресурсы ведущих украинских организаций, в частности энергетических компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
Конечной целью мошенников является сбор конфиденциальных данных пользователей для присвоения их сбережений.
"Злоумышленники выманивают у граждан авторизационные данные для входа в учетные записи, а присвоенные аккаунты используют для автоматической рассылки контента с фишинговыми ссылками всем контактам", - говорится в заявлении.
Кроме того, мошенники могут распространять собственный контент в общих чатах и группах. Это может быть реклама фейковых товаров или услуг по привлекательным ценам, предоставление социальных выплат от государства и тому подобное.
Советы от киберполиции
В МВД уточнили, что основная цель аферистов - убедить жертву перейти по ссылке и ввести финансовые данные на подконтрольном фишинговом ресурсе.
Таким образом злоумышленники получают доступ к онлайн-банкингу и присваивают сбережения граждан.
Киберполиция призывает граждан быть бдительными и придерживаться таких советов:
- настройте двухфакторную аутентификацию во всех соцсетях и мессенджерах, где это возможно;
- перед использованием ботов, всегда обращайте внимание на ссылки: отличие даже в одну букву означает, что вы попали на фейковый ресурс;
- не разглашайте посторонним лицам коды-подтверждения,
- поступающие в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;
- регулярно просматривайте подключенные устройства и активные сеансы в мессенджерах;
- получайте информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
- не переходите по сомнительным гиперссылкам;
- не сообщайте конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, посторонним.
- в случае разглашения платежной информации - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Другие схемы от аферистов
Ранее сообщалось, что в последнее время в Украине участились случаи мошенничества с продажей несуществующих товаров по сниженным ценам. Правоохранители рассказали, как не стать жертвой таких мошенников.
Также в интернете активизировались мошенники, предлагающие якобы легкий заработок. Аферисты обещают платить деньги за "лайки" в соцсетях, а затем выманивают данные банковских карт.
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