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Окупанти на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Єдину Росію", - ЦНС

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Четвер 03 серпня 2023 21:46
Окупанти на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Єдину Росію", - ЦНС Фото: Окупанти на Донбасі змушують бюджетників писати заяву на членство в "Єдину Росію"
Автор: Валерія Поліщук

Працівників бюджетних установ на тимчасово окупованих територіях Донбасу росіяни змушують подавати заяви на членство в партії "Єдина Росія". Це відбувається для імітації виборчого процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Центру національного спротиву.

"Так, на ТОТ Луганської та Донецької областей всім працівникам промислових підприємств та навчальних закладів повідомили про необхідність написати заяву до складу партії міжнародного злочинця Владіміра Путіна - "Єдіная Росія", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що всім учасникам примусової паспортизації наказано при видачі паспорта РФ пропонувати власнику вступити до партії "Єдіная Росія".

За завербованих членів партії обіцяють кошти.

Відзначимо, росіяни планують провести так звані "вибори" на початку вересня. Аби приховати відсутність явки, вибори будуть проводитись кілька днів й з голосуванням за місцем проживання.

Нагадаємо, згідно з даними "Центру національного спротиву", в тимчасово окупованому Криму ворог проводить заходи "військово-патріотичного виховання", які направлені на поширення пропаганди серед молоді.

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