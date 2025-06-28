Створить прецедент: Стефанчук назвав країну, яка може першою конфіскувати активи Росії

Стефанчук зазначив, що питання конфіскації ставилося минулого тижня, коли він з командою працював у парламентах країн Європейського Союзу та виступив на парламентській асамблеї країн НАТО.

"Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів", - сказав він.

Стефанчук додав, що було обговорення механізмів реалізації вилучення активів Росії. Якщо Франція конфіскує активи Кремля, це стане першим та потужним прецедентом таких дій у Європі.

Євросоюз, за словами спікера Ради, зараз все більше усвідомлює, що відповідальність за підтримку України переходить на них. В цих умовах вилучення активів РФ стане одним із засобів надання Україні допомоги для боротьби проти Росії.