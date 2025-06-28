Создаст прецедент: Стефанчук назвал страну, которая может первой конфисковать активы России

Франция может вскоре стать первой страной, которая конфискует замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа. Таким образом, будет создан первый прецедент, который позволит в дальнейшем изъять абсолютно все замороженные активы Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.
Стефанчук отметил, что вопрос конфискации ставился на прошлой неделе, когда он с командой работал в парламентах стран Европейского Союза и выступил на парламентской ассамблее стран НАТО.
"Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов", - сказал он.
Стефанчук добавил, что было обсуждение механизмов реализации изъятия активов России. Если Франция конфискует активы Кремля, это станет первым и мощным прецедентом таких действий в Европе.
Евросоюз, по словам спикера Рады, сейчас все больше осознает, что ответственность за поддержку Украины переходит на них. В этих условиях изъятие активов РФ станет одним из средств предоставления Украине помощи для борьбы против России.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили все суверенные активы Центрального банка Российской Федерации, которые находились в их юрисдикции. Сумма замороженных активов составляет почти 300 миллиардов долларов, подавляющее большинство этих денег размещена в Евросоюзе, в частности в бельгийском депозитарии Euroclear.
Конфисковать эти средства якобы пока невозможно - мол, "нет юридических механизмов". Впрочем, у некоторых стран есть политическая воля использовать в интересах Украины если не сами активы, то по крайней мере, доходы от них.
Британия начала использовать доходы от замороженных активов РФ для оказания помощи Киеву: таким образом, Россия фактически оплачивает вооружение и боеприпасы для украинской армии.
Тем временем России ничего не остается, как бессильно размахивать руками и угрожать. Впрочем, недавно российский диктатор Владимир Путин нашел неожиданный "плюс" в замораживании российских активов на Западе.
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