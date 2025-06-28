Створить прецедент: Стефанчук назвав країну, яка може першою конфіскувати активи Росії

Франція може незабаром стати першою країною, яка конфіскує заморожені російські активи під юрисдикцією Парижу. Таким чином, буде створено перший прецедент, який дозволить надалі вилучити абсолютно усі заморожені активи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

Стефанчук зазначив, що питання конфіскації ставилося минулого тижня, коли він з командою працював у парламентах країн Європейського Союзу та виступив на парламентській асамблеї країн НАТО.

"Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів", - сказав він.

Стефанчук додав, що було обговорення механізмів реалізації вилучення активів Росії. Якщо Франція конфіскує активи Кремля, це стане першим та потужним прецедентом таких дій у Європі.

Євросоюз, за словами спікера Ради, зараз все більше усвідомлює, що відповідальність за підтримку України переходить на них. В цих умовах вилучення активів РФ стане одним із засобів надання Україні допомоги для боротьби проти Росії.