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Створить прецедент: Стефанчук назвав країну, яка може першою конфіскувати активи Росії

Україна, Субота 28 червня 2025 21:10
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Створить прецедент: Стефанчук назвав країну, яка може першою конфіскувати активи Росії Фото: спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Франція може незабаром стати першою країною, яка конфіскує заморожені російські активи під юрисдикцією Парижу. Таким чином, буде створено перший прецедент, який дозволить надалі вилучити абсолютно усі заморожені активи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

Стефанчук зазначив, що питання конфіскації ставилося минулого тижня, коли він з командою працював у парламентах країн Європейського Союзу та виступив на парламентській асамблеї країн НАТО.

"Франція сьогодні дуже близька до того, щоб прийняти закон, пов’язаний з конфіскацією заморожених російських активів", - сказав він.

Стефанчук додав, що було обговорення механізмів реалізації вилучення активів Росії. Якщо Франція конфіскує активи Кремля, це стане першим та потужним прецедентом таких дій у Європі.

Євросоюз, за словами спікера Ради, зараз все більше усвідомлює, що відповідальність за підтримку України переходить на них. В цих умовах вилучення активів РФ стане одним із засобів надання Україні допомоги для боротьби проти Росії.

Заморожені активи Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили усі суверенні активи Центрального банку Російської Федерації, які перебували у їхній юрисдикції. Сума заморожених активів складає майже 300 мільярдів доларів, переважна більшість цих грошей розміщена у Євросоюзі, зокрема у бельгійському депозитарії Euroclear.

Конфіскувати ці кошти нібито наразі неможливо - мовляв, "немає юридичних механізмів". Втім, у деяких країн є політична воля використовувати в інтересах України якщо не самі активи, то принаймні, доходи від них.

Британія почала використовувати доходи від заморожених активів РФ для надання допомоги Києву: таким чином, Росія фактично оплачує озброєння та боєприпаси для української армії.

Тим часом Росії нічого не залишається, як безсило розмахувати руками та погрожувати. Втім, нещодавно російський диктатор Володимир Путін знайшов несподіваний "плюс" у заморожені російських активів на Заході.

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Російська Федерація Руслан Стефанчук
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