Создаст прецедент: Стефанчук назвал страну, которая может первой конфисковать активы России

Франция может вскоре стать первой страной, которая конфискует замороженные российские активы под юрисдикцией Парижа. Таким образом, будет создан первый прецедент, который позволит в дальнейшем изъять абсолютно все замороженные активы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

Стефанчук отметил, что вопрос конфискации ставился на прошлой неделе, когда он с командой работал в парламентах стран Европейского Союза и выступил на парламентской ассамблее стран НАТО.

"Франция сегодня очень близка к тому, чтобы принять закон, связанный с конфискацией замороженных российских активов", - сказал он.

Стефанчук добавил, что было обсуждение механизмов реализации изъятия активов России. Если Франция конфискует активы Кремля, это станет первым и мощным прецедентом таких действий в Европе.

Евросоюз, по словам спикера Рады, сейчас все больше осознает, что ответственность за поддержку Украины переходит на них. В этих условиях изъятие активов РФ станет одним из средств предоставления Украине помощи для борьбы против России.