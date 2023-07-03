Створили умови для подальшого прориву. Маляр озвучила втрати ворога за останній тиждень

"Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин", - заявила вона.

За її словами, за 7 днів було уражено:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетних комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - повідомила Маляр.

Контрнаступ України

У Раді національної безпеки США зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Зазначимо, що Сили оборони розпочали наступальні дії на декількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де українські захисники мають успіх.

Зокрема, українські військові просуваються на сході, а на півдні займаються вирівнюванням фронту.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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