Створили групи для хайпу. У Києві виявили двох адміністраторів телеграм-каналів руху "Редан"

Правоохоронці встановили, що днями у Дарницькому районі Києва біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків неформального руху та їх опонентів. Щоб попередити конфлікт та бійку поліція оперативно встановила організаторів зустрічі - адміністраторів груп у соціальній мережі.

"Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з Росії та 14-річний хлопець - адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

Правоохоронці провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Також були заблоковані канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури.