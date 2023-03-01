Создали группы для хайпа. В Киеве обнаружили двух администраторов телеграмм-каналов движения "Редан"

Полицейские разоблачили двух администраторов телеграмм-каналов молодежного движения "Редан", направленного на дестабилизацию ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевскую полицию.
Полицейские установили, что на днях в Дарницком районе Киева возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полиция оперативно установила организаторов встречи - администраторов групп в социальной сети.
"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень - администратор другой группы в телеграмм-канале, призвавший сверстников к конфликтной встрече", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.
Правоохранители провели с подростками и родителями профилактические беседы. Также были заблокированы каналы, по которым распространялась информация о встрече представителей субкультуры.
Напомним, недавно две группы подростков планировали устроить масштабную драку в одном из районов Харькова. Вероятно, они почитатели субкультуры "Редан".
Кроме того, в Одессе предотвратили массовую драку подростков, которые относят себя к представителям российской субкультуры "ПВК Редан".
РБК-Украина рассказывало, что известно о движении "Редан".
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