Создали группы для хайпа. В Киеве обнаружили двух администраторов телеграмм-каналов движения "Редан"

Полицейские установили, что на днях в Дарницком районе Киева возле одного из торговых центров планировалась встреча подростков неформального движения и их оппонентов. Чтобы предупредить конфликт и драку, полиция оперативно установила организаторов встречи - администраторов групп в социальной сети.

"Подстрекателями оказались 15-летняя киевлянка, которая ради хайпа создала в социальной сети группу для поклонников субкультуры, которая пришла в Украину из России и 14-летний парень - администратор другой группы в телеграмм-канале, призвавший сверстников к конфликтной встрече", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

Правоохранители провели с подростками и родителями профилактические беседы. Также были заблокированы каналы, по которым распространялась информация о встрече представителей субкультуры.