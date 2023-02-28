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Нова російська ІПСО? "ПВК Редан" набирає популярності серед підлітків в Україні: що відомо

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Україна, Вівторок 28 лютого 2023 14:30
Нова російська ІПСО? "ПВК Редан" набирає популярності серед підлітків в Україні: що відомо Фото: затримання учасників "ПВК Редан" у Харкові (hk.npu.gov.ua)
Автор: Анна Березіна

Серед українських підлітків набирає популярності рух "Редан" із РФ. Його учасники організовують масові бійки у громадських місцях. Затримано вже понад 200 представників субкультури у кількох містах України. Правоохоронці попереджають, що цей рух є ІПСО ворога для розхитування ситуації всередині нашої країни.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про "ПВК Редан" у матеріалі нижче.

Масові затримання підлітків

26 та 27 лютого у низці обласних центрів України поліція запобігла масштабним бійкам серед молодих людей.

Групи підлітків збиралися біля торгових центрів та на міських площах у рамках флешмобу групи "ПВК Редан", створеної на території РФ.

Акції було організовано у Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі.

У багатьох містах правоохоронцям вдалося не допустити сутичок. Учасників "флешмобу" затримали та провели з ними профілактичні бесіди.

Так, 27 лютого запобігли бійці у Печерському районі столиці. Біля ТРЦ "Гулівер" дві групи підлітків намагалися влаштувати бійку "стінка на стінку" з кастетами та газовими балончиками.

У Харкові в понеділок до поліцейських дільниць було доставлено 245 осіб, які планували бійку біля ТРЦ Nikolsky. Лише 30 із них виявилися повнолітніми.

У підлітків було вилучено ножі, кастети, газові балончики. На правопорушників склали 72 адмінпротоколи. Сьогодні поліція провела обшуки у можливих організаторів сутичок.

Нова російська ІПСО? &quot;ПВК Редан&quot; набирає популярності серед підлітків в Україні: що відомоФото: представників субкультури затримали у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Масова бійка також планувалась в Одесі. Біля ТЦ "Панорама" симпатики російської субкультури "Редан" 27 лютого зібралися на "стрілку" з іншим молодіжним рухом. Поліція виявила анонс флешмобу в соцмережах, завдяки чому вдалося заздалегідь попередити бійку.

Що відомо про "ПВК Редан"

Рух "Редан" зародився в Росії. Більшість його учасників – підлітки. Вони одягаються в чорний одяг із принтами павуків та цифрою "4".

Ці символи використовували герої японського серіалу-аніме "Hunter x Hunter" – злочинці з банди "Геней Редан", з чим, ймовірно, і пов'язана назва субкультури.

"Реданівці" в РФ організовують бійки з футбольними фанатами, мігрантами та представниками інших субкультур, у тому числі з так званими "офніками".

Вони називають себе неформалами, які можуть постояти за себе, але заперечують причетність до злочинних чи військових організацій, а абревіатуру ПВК використовують як жарт.

Минулими вихідними у Москві було затримано 350 учасників руху, які намагалися влаштувати бійку в одному із торгових центрів. Також поліція запобігла сутичкам у Санкт-Петербурзі, Казані, Новосибірську та інших містах.

При цьому російські пропагандисти заявляють, що жодної "ПВК Редан" не існує і нібито це "провокація українських спецслужб".

Субкультура набирає популярності в Україні

В останні тижні рух "Редан" почав поширюватися і Україною. Його активність координують у соцмережах.

Через Telegram-канали організатори анонсують місце та час збору для бійок у великих містах. Середній вік учасників флешмобів – від 14 до 17 років.

Опоненти "реданівців" також збираються разом, щоб їх "розігнати".

ІПСО Росії

Правоохоронці вважають, що рух "ПВК Редан" є провокацією РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

У поліції Києва заявили, що бійки молоді у містах України під впливом російської субкультури – це спроба пропагандистів із країни-агресора здійснити чергову інформаційно-психологічну операцію, використовуючи українських підлітків.

Як зазначив начальник Харківської області Володимир Тимошко, російське ФСБ шляхом обману та маніпулювання зібрало в групи людей, які повинні були влаштувати масштабну бійку в центрі міста, і щоб потім "ТБ недодержави могло насолодитися цим".

Тимошко закликав батьків бути уважними до дітей, підтримувати з ними постійний зв'язок та допомагати розбиратися у тому, що відбувається.

"Війна йде не лише на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну та використовує наших з вами дітей для досягнення своїх кровожерливих цілей", – наголосив він.

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підлітки Війна Росії проти України
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