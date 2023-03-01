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Створили групи для хайпу. У Києві виявили двох адміністраторів телеграм-каналів руху "Редан"

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Київ, Середа 01 березня 2023 14:27
Створили групи для хайпу. У Києві виявили двох адміністраторів телеграм-каналів руху "Редан" Ілюстративне фото: у Києві виявили двох адміністраторів телеграм-каналів руху "Редан" (hk.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поліцейські викрили двох адміністраторів телеграм-каналів молодіжного руху "Редан", що спрямований на дестабілізацію ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київську поліцію.

Правоохоронці встановили, що днями у Дарницькому районі Києва біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків неформального руху та їх опонентів. Щоб попередити конфлікт та бійку поліція оперативно встановила організаторів зустрічі - адміністраторів груп у соціальній мережі.

"Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з Росії та 14-річний хлопець - адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі", - розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

Правоохоронці провели із підлітками та їхніми батьками профілактичні бесіди. Також були заблоковані канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури.

Нагадаємо, нещодавно дві групи підлітків планували влаштувати масштабну бійку в одному з районів Харкова. Ймовірно, вони є шанувальниками субкультури "Редан".

Окрім того, в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан".

РБК-Україна розповідало, що відомо про рух "Редан".

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