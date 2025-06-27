Створення трибуналу для Росії: Зеленський дав низку доручень

Сьогодні український президент заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень. За його словами, є відчутні рішення партнерів на підтримку України, передусім на рівні Євросоюзу.

Команди уряду й Офісу сьогодні, 27 червня, підсумували взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів. Як пояснив президент, партнери визнають виконання Україною необхідних умов на шляху до вступу

"Виконуємо те, що обіцяли. Наша мета - бути готовими вже цьогоріч до відкриття всіх перемовних кластерів і першого кластеру - уже в липні. Важливо, щоб і наші партнери у Європи були готові до повного виконання того, що обіцяється у відносинах з Україною", - заявив він.

Створення трибуналу щодо російської агресії

Окремо, за словами Зеленського, вони обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України.

"Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу - фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть", - наголосив він.

Президент зазначив, що спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними.