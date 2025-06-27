Створення трибуналу для Росії: Зеленський дав низку доручень

Україна переходить до практичної фази створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії. Відповідальним структурам доручено сформувати чіткий графік дій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Сьогодні український президент заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень. За його словами, є відчутні рішення партнерів на підтримку України, передусім на рівні Євросоюзу.
Команди уряду й Офісу сьогодні, 27 червня, підсумували взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів. Як пояснив президент, партнери визнають виконання Україною необхідних умов на шляху до вступу
"Виконуємо те, що обіцяли. Наша мета - бути готовими вже цьогоріч до відкриття всіх перемовних кластерів і першого кластеру - уже в липні. Важливо, щоб і наші партнери у Європи були готові до повного виконання того, що обіцяється у відносинах з Україною", - заявив він.
Окремо, за словами Зеленського, вони обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України.
"Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу - фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть", - наголосив він.
Президент зазначив, що спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними.
Нагадаємо, що 25 червня президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.
Після підписання Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема й російський диктатор Володимир Путін.
Варто зауважити, що раніше очікувалось, що спецтрибунал для диктатора Путіна та його соратників буде створено до кінця 2024 року, але цього не сталось.
При цьому заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, чи є ймовірність, що спецтрибунал над Росією запрацює у 2025-му році.
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