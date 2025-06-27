Создание трибунала для России: Зеленский дал ряд поручений

Украина переходит к практической фазе создания международного трибунала по преступлению агрессии России. Ответственным структурам поручено сформировать четкий график действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Сегодня украинский президент заслушал доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю. По его словам, есть ощутимые решения партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза.
Команды правительства и Офиса сегодня, 27 июня, подытожили взаимодействие с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов. Как пояснил президент, партнеры признают выполнение Украиной необходимых условий на пути к вступлению
"Выполняем то, что обещали. Наша цель - быть готовыми уже в этом году к открытию всех переговорных кластеров и первого кластера - уже в июле. Важно, чтобы и наши партнеры в Европе были готовы к полному выполнению того, что обещается в отношениях с Украиной", - заявил он.
Отдельно, по словам Зеленского, они обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.
"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий", - подчеркнул он.
Президент отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.
Напомним, что 25 июня президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.
После подписания Зеленский заявил, что перед судом предстанут все российские военные преступники, в том числе и российский диктатор Владимир Путин.
Стоит заметить, что ранее ожидалось, что спецтрибунал для диктатора Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло.
При этом заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала, есть ли вероятность, что спецтрибунал над Россией заработает в 2025-м году.
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