Создание трибунала для России: Зеленский дал ряд поручений

Сегодня украинский президент заслушал доклад о результатах внешнеполитической работы за неделю. По его словам, есть ощутимые решения партнеров в поддержку Украины, прежде всего на уровне Евросоюза.

Команды правительства и Офиса сегодня, 27 июня, подытожили взаимодействие с Европой на уровне Европейского совета, Европейской комиссии и стран-членов. Как пояснил президент, партнеры признают выполнение Украиной необходимых условий на пути к вступлению

"Выполняем то, что обещали. Наша цель - быть готовыми уже в этом году к открытию всех переговорных кластеров и первого кластера - уже в июле. Важно, чтобы и наши партнеры в Европе были готовы к полному выполнению того, что обещается в отношениях с Украиной", - заявил он.

Создание трибунала по российской агрессии

Отдельно, по словам Зеленского, они обсудили имплементацию соглашения Украины и Совета Европы о создании трибунала по российской агрессии против Украины.

"Поручил команде Офиса и Министерству иностранных дел сформировать четкий график практических шагов для создания трибунала - финализации необходимых договоренностей с партнерами, запуска института и обеспечения его реальной работы. Нужно реальное достижение справедливости, и этот процесс не должен длиться в течение долгих лет или десятилетий", - подчеркнул он.

Президент отметил, что совместные с партнерами действия ради справедливого наказания России за агрессию должны быть достаточно быстрыми и неизменно профессиональными.