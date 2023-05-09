Створення Спецтрибуналу над РФ підтримали 37 країн, - Кулеба

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написав глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Володимир Зеленський провів важливий саміт основної групи Спеціального трибуналу, ініційованого МЗС України. 37 учасників підтвердили свою рішучість притягнути найвище керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України. Спеціальний трибунал забезпечить правосуддя", - написав Кулеба.

Окрім цього в МЗС зауважили, що учасники саміту одноголосно підтвердили підтримку притягнення найвищого політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України.

"Країни коаліції переконані, що російська агресія загрожує не лише Україні, а й миру, безпеці та демократії загалом. Ініціатори небачених з часів Другої світової війни звірств, першопричиною яких є злочин агресії, мають бути покарані шляхом створення незалежного механізму правосуддя", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.