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Создание Спецтрибунала над РФ поддержали 37 стран, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины уже поддержали 37 стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Владимир Зеленский провел важный саммит основной группы Специального трибунала, инициированного МИДом Украины. 37 участников подтвердили свою решимость привлечь высшее руководство России к ответственности за преступление агрессии против Украины. Специальный трибунал обеспечит правосудие", - написал Кулеба.

Кроме этого, в МИД отметили, что участники саммита единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины.

"Страны коалиции убеждены, что российская агрессия угрожает не только Украине, но и миру, безопасности и демократии в целом. Инициаторы невиданных со времен Второй мировой войны зверств, первопричиной которых является преступление агрессии, должны быть наказаны путем создания независимого механизма правосудия", - говорится в сообщении. сообщении на сайте ведомства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.

Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил о намерениях создать отдельный трибунал для преступлений России, который поможет избежать "гибридного мира", как это было в 2014 году.

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