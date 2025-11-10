ua en ru
Створення соціального житла в Україні: ЄІБ може інвестувати 100 млн євро в пілотний проєкт

Понеділок 10 листопада 2025 17:54
UA EN RU
Створення соціального житла в Україні: ЄІБ може інвестувати 100 млн євро в пілотний проєкт Фото: Олена Шуляк розповіла про ініціативу ЄІБ щодо соціального житла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий фінансувати будівництво соціального житла в українських громадах для соціально вразливих груп населення на 100 млн євро. Таке житло можна буде лише орендувати, але на пільгових умовах.

Як пише РБК-Україна, про це в ефірі Українського радіо повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, до 31 грудня цього року Верховна Рада зобовʼязана ухвалити законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", який дасть старт в Україні масштабній реформі житлової сфери.

Що таке соціальне житло

Одним з її результатів має стати поява в Україні так званого соціального житла - його не можна буде отримати у власність, а лише орендувати на пільгових умовах. Йдеться про орендну плату, яка не перевищуватиме 25-30% доходу сім'ї.

"Це житло перебуватиме на балансі держави й громад, тобто саме вони володітимуть цим житловим фондом. Наразі в Україні його практично не існує внаслідок приватизації житла у 90-х роках. І зрозуміло, що на будівництво потрібні будуть значні кошти. Однак, ми вже ведемо переговори щодо фінансування цього процесу з нашими міжнародними партнерами", - пояснила Шуляк.

Вона наголосила, що деякі з партнерів уже готові долучитися до фінансування. Зокрема, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), який фінансуватиме будівництво соціального житла не на державному, а на місцевому рівні - в громадах. Йдеться про пілотну програму ЄІБ та ЄС обсягом 100 млн євро.

"Це житло не можна буде приватизувати, викупити, якимось чином перевести в приватну власність. Воно буде використовуватись лише під потреби соціально вразливих груп населення, які потребують поліпшення житлових умов", - розповіла Шуляк.

Зокрема, таке житло будуть отримувати внутрішньо переміщені особи, в яких немає свого житла і які переїздять в ті чи інші громади, працевлаштовуються там.

Житлове законодавство

Утримання та управління таким житловим фондом, додала Олена Шуляк, буде відбуватись за рахунок у тому числі коштів державного, місцевого, регіонального бюджетів.

Однак його появі має передувати створення спеціального законодавства. Йдеться про законопроєкт "Про фонд соціального житла", який Україна зобовʼязана ухвалити до кінця наступного року, а також про законопроєкт щодо управління цим фондом.

"Всі вони – індикатори Ukraine Facility, тобто їх ухвалення означає надходження до українського бюджету. Зокрема, ухвалення одного лише №12377 принесе держбюджету в середньому 400 млн євро. Але, окрім фінансових надходжень, ми маємо розуміти, що цей законопроєкт означає можливість нарешті підтримувати своїх громадян, які залишаються в Україні, які продовжують тут працювати, сплачувати податки і які іноді, на жаль, залишаються без можливості гідних умов проживання", - резюмувала Олена Шуляк.

Як раніше розповідала нардепка, Україна поки що не має власного соціального житлового фонду - але понад 600 тисяч людей роками перебувають у чергах на житло. Змінити цю ситуацію має закон №12377 і запуск нової моделі соціального житла, яке вже почали будувати громади.

Олена Шуляк Європейський Інвестиційний Банк Житло
