ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Создание социального жилья в Украине: ЕИБ может инвестировать 100 млн евро в пилотный проект

Понедельник 10 ноября 2025 17:54
UA EN RU
Создание социального жилья в Украине: ЕИБ может инвестировать 100 млн евро в пилотный проект Фото: Елена Шуляк рассказала об инициативе ЕИБ по социальному жилью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов финансировать строительство социального жилья в украинских громадах для социально уязвимых групп населения на 100 млн евро. Такое жилье можно будет только арендовать, но на льготных условиях.

Как пишет РБК-Украина, об этом в эфире Украинского радио сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, до 31 декабря этого года Верховная Рада обязана принять законопроект №12377 "Об основных основах жилищной политики", который даст старт в Украине масштабной реформе жилищной сферы.

Что такое социальное жилье

Одним из ее результатов должно стать появление в Украине так называемого социального жилья - его нельзя будет получить в собственность, а только арендовать на льготных условиях. Речь идет об арендной плате, не превышающей 25-30% дохода семьи.

"Это жилье будет находиться на балансе государства и громад, то есть именно они будут владеть этим жилищным фондом. Сейчас в Украине его практически не существует вследствие приватизации жилья в 90-х годах. И понятно, что на строительство нужны будут значительные средства. Однако, мы уже ведем переговоры по финансированию этого процесса с нашими международными партнерами", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что некоторые из партнеров уже готовы присоединиться к финансированию. В частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который будет финансировать строительство социального жилья не на государственном, а на местном уровне - в громадах. Речь идет о пилотной программе ЕИБ и ЕС в объеме 100 млн евро.

"Это жилье нельзя будет приватизировать, выкупить, каким-то образом перевести в частную собственность. Оно будет использоваться только под нужды социально уязвимых групп населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - рассказала Шуляк.

В частности, такое жилье будут получать внутренне перемещенные лица, у которых нет своего жилья, и которые переезжают в те или иные громады, трудоустраиваются там.

Жилищное законодательство

Содержание и управление таким жилищным фондом, добавила Елена Шуляк, будет происходить за счет средств государственного, местного, регионального бюджетов.

Однако его появлению должно предшествовать создание специального законодательства. Речь идет о законопроекте "О фонде социального жилья", который Украина обязана принять до конца следующего года, а также о законопроекте по управлению этим фондом.

"Все они – индикаторы Ukraine Facility, то есть их принятие означает поступление в украинский бюджет. В частности, принятие одного лишь №12377 принесет госбюджету в среднем 400 млн евро. Но, кроме финансовых поступлений, мы должны понимать, что этот законопроект означает возможность наконец-то поддерживать своих граждан, которые остаются в Украине, которые продолжают здесь работать, платить налоги и иногда, к сожалению, остаются без возможности достойных условий проживания", - резюмировала Елена Шуляк.

Как ранее рассказывала нардеп, у Украины пока нет собственного социального жилищного фонда - но более 600 тысяч человек годами находятся в очередях на жилье. Изменить эту ситуацию должен закон №12377 и запуск новой модели социального жилья, которое уже начали строить громады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Европейский инвестиционный банк Жилье
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа