Створення ядерної зброї Іраном - це "червона лінія" для США, - Віткофф
США вважають "червоною лінією" створення Іраном ядерної зброї. Вашингтон стверджує, що не допустить цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в ефірі CNBC.
"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння Це просто дестабілізує весь регіон", - сказав він.
Віткофф додав, що створення Іраном ядерної зброї дасть поштовх для інших у розробці такого озброєння.
"Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", - заявив спецпредставник президента США.
Удари США по Ірану
22 червня США атакували три ключові ядерні об’єкти Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет переконували, що ці удари повністю знищили ядерну програму Тегерана.
Втім, за даними CNN, попередня оцінка американської розвідки свідчить протилежне - основні елементи ядерної інфраструктури Ірану залишилися не були ліквідовані
Трамп розкритикував ЗМІ за ці повідомлення, звинувативши CNN і The New York Times у поширенні дезінформації. Також президент США анонсував "важливу пресконференцію" шефа Пентагону Піта Гегсета.
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