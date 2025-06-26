Створення ядерної зброї Іраном - це "червона лінія" для США, - Віткофф

США вважають "червоною лінією" створення Іраном ядерної зброї. Вашингтон стверджує, що не допустить цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа в ефірі CNBC.

"Збагачення урану та створення озброєння - це "червона лінія". Ми не можемо допустити озброєння Це просто дестабілізує весь регіон", - сказав він.

Віткофф додав, що створення Іраном ядерної зброї дасть поштовх для інших у розробці такого озброєння.

"Це дестабілізує весь регіон. Тоді всім знадобиться бомба, а ми просто не можемо цього допустити", - заявив спецпредставник президента США.