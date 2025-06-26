Трамп анонсував "важливу пресконференцію" шефа Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет проведе "важливу пресконференцію" щодо американських ударів по Ірану. Вона відбудеться 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

"Пресконференція буде цікавою і переконливою. Насолоджуйтесь!" - додав американський президент.

Він знову звинуватив видання CNN і The Failing New York Times у тому, що ті поширили фейкові новини про те, що нібито ядерна програма Ірану не була повністю знищена.

"Міністр оборони (війни!) Піт Гегсет разом із представниками військових сил завтра о 8 ранку за східним часом (о 15:00 за київським часом) проведе важливу пресконференцію в Пентагоні, щоб відстояти гідність наших великих американських пілотів", - написав Трампа.

Удари США по Ірану

22 червня США завдали ударів по ключових ядерних об’єктах Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Дональд Трамп та американські чиновники неодноразово заявляли, що була знищена ядерна програма Тегерана. Таку ж заяву робив міністр оборони США Піт Гегсет.

Але днями CNN та інші ЗМІ опублікували попередню оцінку американської розвідки. За її інформацією, удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану не знищили основні компоненти ядерної програми.

Після цих повідомлень Трамп різко розкритикував CNN і The New York Times, звинувативши їх у дезінформації.

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