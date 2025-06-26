Создание ядерного оружия Ираном - это "красная линия" для США, - Уиткофф
США считают "красной линией" создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон утверждает, что не допустит этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в эфире CNBC.
"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения Это просто дестабилизирует весь регион", - сказал он.
Уиткофф добавил, что создание Ираном ядерного оружия даст толчок для других в разработке такого вооружения.
"Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - заявил спецпредставитель президента США.
Удары США по Ирану
22 июня США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет убеждали, что эти удары полностью уничтожили ядерную программу Тегерана.
Впрочем, по данным CNN, предварительная оценка американской разведки свидетельствует обратное - основные элементы ядерной инфраструктуры Ирана остались не были ликвидированы
Трамп раскритиковал СМИ за эти сообщения, обвинив CNN и The New York Times в распространении дезинформации. Также президент США анонсировал "важную пресс-конференцию" шефа Пентагона Пита Хегсета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.