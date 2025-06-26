Создание ядерного оружия Ираном - это "красная линия" для США, - Уиткофф

США считают "красной линией" создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон утверждает, что не допустит этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в эфире CNBC .

"Обогащение урана и создание вооружения - это "красная линия". Мы не можем допустить вооружения Это просто дестабилизирует весь регион", - сказал он.

Уиткофф добавил, что создание Ираном ядерного оружия даст толчок для других в разработке такого вооружения.

"Это дестабилизирует весь регион. Тогда всем понадобится бомба, а мы просто не можем этого допустить", - заявил спецпредставитель президента США.